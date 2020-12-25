PFDK'nın Rafael kararı sonrası kritik açıklama! Maç tekrarlanır mı?

PFDK, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında gördüğü 2 sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalan Rafael'e ilişkin cezai uygulamaların kaldırıldığını açıkladı.



Bu karar spor kamuoyunda tartışmalara neden olurken, sosyal medyada epey konuşuldu. Yazarımız Tahir Kum, Rafael'in kart iptalini yorumlarken çarpıcı tespitlerde bulundu.



Tahir Kum'un açıklamaları şöyle;



TERİM'İN 5 MAÇLIK CEZASI GÖLGEDE KALDI



TFF’nin Rafael ile ilgili vermiş olduğu karar Fatih Terim’e verilen 5 maçlık ceza kararını gölgede bırakmıştır. Bunun benzer örnekleri geçmişte



Türk futbolunda yaşanmıştı ve sonunda FIFA duruma müdahale etmek zorunda kalmıştı. FIFA ve TFF’nin talimatlarında 'Hakemin verdiği karar masada değiştirilemez' yazar. Ama siz hakemden 'Ben yanlış kart gösterdim' diye ek bir rapor alırsanız bu karar Başakşehir’i ve Rafael’i mutlu eder.



KURAL HATASI ORTAYA KONDU, MAÇIN 71'DEN DEVAM ETMESİNİ GEREKTİRİR



Aynı zamana müsabakada kural hatası yapıldığını yani yanlış oyuncunun atıldığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçta müsabakanın Rafael’in atıldığı 71. dakikadan sonrasının oynanmasını gerektirir.

MAÇ TEKRARLANIR MI?

Futbol Federasyonu kurullarındaki görevli kişileri hukuk terazisine koyduğumda ne kadar hukuk bilgisine sahip olduklarını iki yıllık süreçte anladım. Bu kararı verenler kararının hangi sonuçları doğuracağını hesaplayamamışlardır. Bugün artık onlar için sıkıntı bir süreç başlamıştır, maçın yeniden

oynanması kolay değil ama bu olayı FIFA’ya kadar taşıyabilir ve federasyonun başını ağrıtabilir.

2006'DA SERDAR TATLI YÖNETMİŞTİ

Örneğin 2006 yılında şu an MHK Başkanı olan Serdar Tatlı’nın yönettiği Fenerbahçe- Samsun spor maçında Nobre ile Samsun kalecisi Kerem’in olduğu pozisyonda kaleci Kerem’n gördüğü kırmızı kart toplum vicdanın rahatsız olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldırılmıştı.

RÜŞTÜ REÇBER VE BARIŞ MEMİŞ ÖRNEKLERİ

Yine Fenerbahçeli Edu’nun Kayserispor maçındaki pozisyonu ve Trabzonspor -Beşiktaş maçında kaleci Rüştü ve Barış Memiş ’in görmüş olduğu yanlış kartlar TFF tarafından kaldırılmıştı ama FIFA buna müdahale etmişti. Disiplin Talimatı'nın 86. Maddesi gereği sadece şahısta hata yapılması halinde kartların kaldırılabileceği maddesi eklemiştir. Bugün TFF bu kuralı yani hukuku delmiştir ve tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

PFDK, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında gördüğü 2 sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalan Rafael'e ilişkin cezai uygulamaların kaldırıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2020 tarih, 33 sayılı ve MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA,