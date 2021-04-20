PFDK resmen açıkladı! Galatasaray'ın cezası belli oldu...

20 Nisan 2021 Salı - 16:22
| Son Güncelleme : 20 04 2021 - 16:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.