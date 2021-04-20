PFDK resmen açıkladı! Galatasaray'ın cezası belli oldu...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi

20 Nisan 2021 Salı - 16:22 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 16:55
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol  Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak  mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi. 
 
TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı  açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50  bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
 
Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası  verildiği aktarıldı.
 

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Etiketler: PFDK Galatasaray ceza
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