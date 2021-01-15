Philadelphia'dan Miami Heat'e 17 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 125-108 yendi.

15 Ocak 2021 Cuma - 10:15
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Heat'i 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı.
 
Heat karşısında 10 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, kariyerinin 30. "triple double"ını yaptı. Simmons, Oscar Robertson (75 maç) ve Magic Johnson'dan (190 maç) sonra NBA tarihinde bu istatistiğe en hızlı (228 maç) ulaşan isim oldu.
 
76ers'ta Shake Milton 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 18, Tyrese Maxey 15 sayı üretti.
 
Heat'te ise Duncan Robinson 22, Gabe Vincent 21, Tyler Herro 17 sayıyla maçı tamamladı.
 
Sonuçlar
 
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 125-108
 
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-109
 
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-108
 
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 114-104
 
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 87-111
 

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Etiketler: Miami Heat nba Philadelphia 76ers
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