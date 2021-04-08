Phoenix Suns Utah Jazz'ı zor da olsa devirdi

NBA'de Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi.

08 Nisan 2021 Perşembe - 10:54
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.
 
Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.
 
Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.
 
- Durant 7 hafta sonra parkeye adım attı
 
Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.
 
Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.
 
Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı.
 
Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.
 
- Sonuçlar
 
Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137
 
Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131
 
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111
 
Boston Celtics-New York Knicks: 101-99
 
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131
 
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113
 
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93
 
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96
 
Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)

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