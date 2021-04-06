Pınar Karşıyaka 8'li finalde yerini aldı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu...

AA 06 Nisan 2021 Salı - 22:23
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FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu son hafta maçında İtalyan  ekibi Happy Casa Brindisi'yi 19 sayı farkla 107-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka,  8'li final vizesi alan 7. ekip oldu. 
 
Gruptan çıkma şansını son maça bırakan Pınar Karşıyaka, 5 sayı farkla  yenmesi gerektiği İtalyan rakibini 107-88 mağlup etti. Bu skorla rakibini  averajla geride bırakan Pınar Karşıyaka, 8'li finale kaldı.
 
Yeşil-kırmızılı ekiple aynı grupta yer alan TOFAŞ'ın veda ettiği  organizasyonda diğer Türk temsilcisi Türk Telekom'un yoluna devam edip etmeyeceği  yarınki maçlarla belli olacak.
 
Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon,  İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Cesademont Zaragoza,  Rusya'dan Nizhny Novgorod ve Çekya'dan ERA Nymburk adını 8'li finale yazdırdı.
 
8'li final vizesi alacak son ekip yarınki SIG Strasbourg (Fransa)-Türk  Telekom ve AEK (Yunanistan)-Nizhny Novogorod (Rusya) maçlarının ardından belli  olacak.
 

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Etiketler: Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi Happy Casa Brindisi
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