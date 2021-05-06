Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Era Nymburk’u 84-73 yenerek yarı finale yükseldi.

06 Mayıs 2021 Perşembe - 0:18
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki 8'li final mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u özellikle son periyottaki etkili oyunuyla 84-73 yendi.
 
Yeşil-kırmızılı ekipte Amath M'Baye 20, Sek Henry 19 sayı atarken Raymar Morgan 18 sayı 11 ribaunt, Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribauntla mücadele etti.
 
Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile oynayacağı müsabaka 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.
 
Organizasyonda diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda yarın saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) saat 20.00'de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

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