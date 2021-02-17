Pique Mbappe fırtınasına dayanamadı!

Dün gece Barcelona karşısında hat-trick yapan Mbappe, Pique'yi resmen çaresiz bıraktı.

17 Şubat 2021 Çarşamba - 8:12
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Sezon sonu transfer sezonu için hem Real Madrid hem de Barcelona'nın radarında olduğu belirtilen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde takımının Barcelona karşısında aldığı galibiyette en büyük pay sahibi olan isimdi. Fransızlar çok büyük bir avantajı ellerine geçirirken 3 sene önceki mucizeye benzer bir durumun yaşanması ise Barcelona'nın bu oyunuyla çok zor gözüküyor.
 
Maçın en önemli anlarından biri ise aslında 90 dakikanın özetini çok iyi yansıttı. Orta sahada kontratağa çıkmak isteyen PSG'de Mbappe topla ilerlemek isterken, yılların tecrübesi Pique ise onu yakalayamayacağını anlayınca formasından çekerek durdurmayı deniyor ancak bunda da başarılı olamıyordu.
 
Bu fotoğraf maçın ardından sosyal medyada da en çok paylaşılan karelerden biri oldu.

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Etiketler: mbappe pique barcelona psg
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