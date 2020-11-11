Pirlo Erol Bulut'u kıskandı!

Alanyaspor’da 2.43 puan ortalaması yakalayan Atan ve Fenerbahçe’de 2.13 ortalamaya ulaşan Bulut, takımlarını teknik adam değiştiren 23 ekip arasında ilk iki sıraya taşıdı

11 Kasım 2020 Çarşamba - 8:30
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Avrupa'nın majör ligleri ve Süper Lig'de oynanan haftalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, teknik direktör değişikliği yapan 23 takım arasında iki Türk ekibi ve hocaları zirvede yer aldı. Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan (40) ayrıca bunu başaran en genç hoca olarak dikkat çekti. Alanyaspor, 7 haftada (1 maç eksik) 5 galibiyet, 2 beraberlikle 2.43 puan ortalaması tutturarak da iyi bir grafiğe imza attı.
 
ŞENOL CAN, KOEMAN İLE BEŞİNCİ
 
Fenerbahçe'de ilk sezonunu yaşayan Erol Bulut ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2.13 ortalama yakaladı. Juventus'ta Sarri görevden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan 'Başbakan' lakaplı Pirlo, 13 puan toplayarak üçüncü sırada yer aldı. Sezon başından bu yana kaostan kurtulmayan Barcelona, Koeman ile 11 puan toplarken Süper Lig'e yeni yükselen Fatih Karagümrük'ün hocası Şenol Can'la 5. sırayı paylaştı.
 
ALTAY BAYINDIR SEVİNCİ
 
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın A Milli Takım'a seçilmesi camiayı bir hayli memnun etti. Taraftarlar sosyal medyadan oyuncuyu tebrik yağmuruna tuttu. Fenerbahçeli yöneticiler ise konuyla ilgili "Sonunda hak ettiği formaya kavuştu" yorumunu yaptılar.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: erol bulut pirlo çağdaş atan
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