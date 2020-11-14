Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta

Formula 1 severler, anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park'ı destekledi.

DHA 14 Kasım 2020 Cumartesi - 14:50
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Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. 
 
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seanslarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, açılan anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.
 
 
 

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Etiketler: Formula 1 Pist İstanbul Park
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