Pivot forvet istiyorum dedi 1.94'lük kule...

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Nokta atışı yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki dev santrfor Beto için girişimlere başladı.

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde, Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı.

Serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan Beto'yu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt Leverkusen , Napoli, Milan , Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.