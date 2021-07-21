Pivot forvet istiyorum dedi 1.94'lük kule...

Abola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe 1,94'lük forvet Beto ile anlaşmak istiyor.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:06
İLGİLİ HABERLER
Kemal Ademi ve Thiam satış listesinde Pivot forvet yoksa Samatta var Gitmeyecek defansta oynayacak! Pereira onların üstüne titriyor Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-1 ile geçti!

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Sörloth ve Cornelius'un ardından sürpriz bir isim gündeme geldi. Nokta atışı yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki dev santrfor Beto için girişimlere başladı.
 
Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde, Portimonense forması giyen Beto ile ilgilenmeye başlayan sarı-lacivertlilerin, Vitor Pereira'nın bağlantılarının yardımıyla girişimlerini hızlandırdı.
 
Serbest kalma maddesi 40 milyon euro olan Beto'yu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımların da yakından takip ettiği 23 yaşındaki forvet için Pereira'yı koz olarak kullanıyor.
 
Geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maça çıkan Beto, 11 gol atıp 3 de asist yaptı. (TAKVİM)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: beto fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
PSV - Galatasaray maçında kadrolar belli oldu! İlk 11'lerde sürpriz Mostafa Mohamed... PSV - Galatasaray maçında kadrolar belli oldu! İlk 11'lerde sürpriz Mostafa Mohamed...
'Şampiyonluk görmüş kaleci' dediler Mert Günok bombasını patlattılar'Şampiyonluk görmüş kaleci' dediler Mert Günok bombasını patlattılar Fenerbahçe eski defteri geri açtı! Transferde Süper Lig'e döndüFenerbahçe eski defteri geri açtı! Transferde Süper Lig'e döndü Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif! 'Oynatmayacaksanız bize verin'Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye resmi teklif! 'Oynatmayacaksanız bize verin'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.