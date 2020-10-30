Piyasa değeri 30 milyon euro! Serbest kalıyor

Milan'da sergilediği performansla tüm Türkiye’yi gururlandıran Hakan Çalhanoğlu dünya devlerinin radarında. Zlatan İbrahimovic’in takıma katılmasıyla birlikte Milan ’da adeta patlama yapan Hakan’ın sezon sonu İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor. Sezon başında hakkında çıkan Almanya ’ya dönmek istediği iddialarını yalanlayan yıldız futbolcuyu Hertha Berlin ile Red Bull Leipzig’in istediği öne sürülmüştü. Ancak Milano ekibinde sergilediği performans bir başka dünya devi olan Manchester United’ın rotasını Hakan Çalhanoğlu’ne çevirmesine yol açtı.

Sezon sonu serbest kalıyor

Mukavelesi 30 Haziran 2021’de sona erecek olan Hakan, Milan ile yaptığı görüşmelerden henüz istediği sonucu elde edemezken Premier Lig devinin 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Milan’ın 2.8 milyon Pound’luk bir teklifte bulunması nedeniyle Hakan Çalhanoğlu’nun hayal kırıklığına uğradığı İtalyan spor medyasnda manşetlere taşındı. Kırmızı Şeytanlar’ın ise 26 yaşındaki futbolcuya her sezon sonunda maaş artışı sağlayan 5 yıllık bir sözleşme teklifine hazırlandığı aktarılıyor.

Piyasa değeri 30 milyon Euro

Milan formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu toplamda ise Serie A ekibiyle 137 karşılaşmada 27 kez ağları havalandırdı, 40 da asist yaptı. Serie A’da ortaya koyduğu performans milli oyuncunun piyasa değerinin tavan yapmasını sağladı. Milan’da Aralık 2017’de piyasa değeri 17 milyon 500 bin Euro olan Hakan Çalhanoğlu’nun şu anki değeri 30 milyon Euro. Bu yüzde 59’luk artışla beraber Hakan kariyerindeki en yüksek piyasa değerine de Milan’da ulaşmış oldu.