Pjanic ve Josef de Souza antrenmanda yok!

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatay spor'la 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Basına açık bölümde ısınma koşularıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlı futbolcular bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı sona eren Atiba Hutchinson takımla birlikte çalışmaya başlarken, tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.