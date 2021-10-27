Pjanic ve Josef de Souza antrenmanda yok!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 13:47
Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatay
spor'la 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
, hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir
Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.
Basına açık bölümde ısınma koşularıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlı futbolcular bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı sona eren Atiba Hutchinson takımla birlikte çalışmaya başlarken, tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.
Sakatlık risk analizleri yapılan Miralem Pjanic ve Josef de Souza antrenmana katılmayarak toparlanma programına alındığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.