Play-Off rekoru! Tatum'dan 50 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Jayson Tatum'un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets'i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:35
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede Celtics'i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.
 
Nets'te James Harden'ın 41, Kevin Durant'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
 
Doncic'in etkili performansına rağmen Mavericks, Clippers'a kaybetti
 
Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.
 
Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.
 
Sonuçlar
 
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)
 
Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)
 
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)

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Etiketler: tatum nba
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