Podolski'den Mesut Özil'e 'Utanç vericiydi'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski'den açıklamalar geldi.

Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Podolski, eski takım arkadaşının Süper Lig'de iyi işler yapacağını söyledi. İşte Podolski'nin sözleri..

GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM

"Mesut Özil'in Türkiye'de bizimle oynayacak olmasından dolayı çok sevinçliyim. Mesut henüz 32 yaşında ve hala futbolunun zirve döneminde"

FENERBAHÇE'Yİ YUKARI TAŞIYACAK

"Süper Lig'de kulüp başkanları, taraftarları mutlu etmek için çoğu zaman ismi olan yıldızları transfer eder. Çoğu PR amaçlıdır ama Mesut, hem sportif hem de imaj olarak Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyacaktır."

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