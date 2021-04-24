Podolski'nin kırmızı tarihe geçti! İlk kez...

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Podolski Süper Lig kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 22:41
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Süper Lig'de Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan Alman oyuncu Lukas Podolski 59. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
 
LUKAS PODOLSKİ SÜPER LİG'DE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
 
Alman futbolcu Lukas Podolski maçın 26. dakikasında Şener Özbayraklı'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Maçın 59. dakikasında bir pozisyona yaptığı itirazlar sonrası Podolski 2. kez sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Podolski böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

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