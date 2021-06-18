Podolski'nin yeni adresi Meksika

Ülkemizde Galatasaray ve Antalya spor'da forma giyen sezon sonunda ise Antalya'dan ayrılan Lukas Podolski'ye yurt dışından sürpriz transfer geldi.

Meksika Ligi takımı Querétaro FC, Lukas Podolski'ye 1.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı. Querétaro FC ayrıca Podolski'ye sponsorluk gelirlerinden de yüzde elli pay önerdi.

Antalyaspor'dan ayrılık süreci



Lukas Podolski, Antalyaspor 'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.

Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.

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