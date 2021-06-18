Podolski'nin yeni adresi Meksika

Antalyaspor ile yollarını ayıran Lukas Podolski Meksika takımı Querétaro'ya transfer oluyor.

18 Haziran 2021 Cuma - 10:01
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Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giyen sezon sonunda ise Antalya'dan ayrılan Lukas Podolski'ye yurt dışından sürpriz transfer geldi.
 
Meksika Ligi takımı Querétaro FC, Lukas Podolski'ye 1.5 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı. Querétaro FC ayrıca Podolski'ye sponsorluk gelirlerinden de yüzde elli pay önerdi.
 
Antalyaspor'dan ayrılık süreci
 
Lukas Podolski, Antalyaspor'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.
 
Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.
 
Bonservis ödemeyen tek kulüp Antalyaspor oldu
 
Bugüne kadar bonservisi için büyük ücretler verilen Lukas Podolski için geldiği kulübe ödeme yapmayan tek takım Antalyaspor oldu. Bayern Münih, Köln, Arsenal, Galatasaray ve Vissel Kobe 36 yaşındaki futbolcu için toplamda 40 milyon 100 bin Euro bonservis ödemesi yaparken, Inter de kiralık ücreti olarak Arsenal'e 600 bin Euro vermişti.

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Etiketler: Querétaro podolski
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