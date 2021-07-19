Pogba imzayı atmadı iki dev peşine düştü

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Ada basını, United'ın yıldız ismi kadrosunda tutmak istediğini ancak; bunu başaramazsa futbolcunun gidebileceği 2 adres olduğunu yazdı.

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Manchester United'da oynuyor. 30 Haziran 2022 tarihine kontratı bitecek olan futbolcu, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı.

PSG'yi düşünmüyor



Adı transferde Paris Saint Germain ile anılan Paul Pogba, Fransız ekibine gitmeyi düşünmüyor. United eğer Pogba'yı kadroda tutmayı başaramazsa oyuncu Ada'dan ayrılacak.

Juventus ve Real Madrid de ilgi duyuyor

