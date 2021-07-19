Pogba imzayı atmadı iki dev peşine düştü

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:09
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Ada basını, United'ın yıldız ismi kadrosunda tutmak istediğini ancak; bunu başaramazsa futbolcunun gidebileceği 2 adres olduğunu yazdı.
Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Manchester United'da oynuyor. 30 Haziran 2022 tarihine kontratı bitecek olan futbolcu, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı.
PSG'yi düşünmüyor
Adı transferde Paris
Saint Germain ile anılan Paul Pogba, Fransız ekibine gitmeyi düşünmüyor. United eğer Pogba'yı kadroda tutmayı başaramazsa oyuncu Ada'dan ayrılacak.
Juventus ve Real Madrid de ilgi duyuyor
Sunday Mirror'un haberine göre; Paul Pogba'ya PSG dışında İtalya
'dan Juventus
ve İspanya
'dan Real Madrid
ilgi gösteriyor. Pogba, 105 milyon Euro karşılığında United'a transfer olmuştu.
Oyuncuya şu anda 60 milyon Euro değer biçiliyor. Pogba, geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.