Polonya - İngiltere maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

POLONYA - İNGİLTERE

Son 6 gün içinde önce Arnavutluk'u ardından da San Marino'yu farklı geçen Polonya'da moraller yerinde...Krzysztof Piatek ve Dawid Kownacki'nin sakatlıkları sonrası ilk kez A takım seviyesinde milli formayı giyen Adam Buksa, bu 2 maçta atılan 11 golün 4'ünün altına imzasını attı.Robert Lewandowski de 2 maçta 3 kere fileleri bularak 124 milli maçta 72 gol sayısına ulaştı, her 2 maçta 1 gol ortalaması yakaladı.Piatek ve Kownacki dışında Sebastian Szymanski de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor. Mateusz Klich'in ise koronavirüs karantinasında olduğu aktarıldı.TD Paulo Sousa, Arnavutluk maçında sakatlanan Bartosz Bereszynski ile orta alanın kreatif yönünde önemli işler yapan Piotr Zielinski'nin de İngiltere'ye karşı oynamalarının zor olduğunu söyledi.Sousa ayrıca; "Eğer İngiltere 1-2 oyuncusunu oynatamazsa yerine aynı kalitede başkasını koyabilir ancak bizim elimizde sadece Robert Lewandowski var. Bunu belki söylememem lazım ama Robert ile takım arkadaşları arasında ciddi kalite farkı mevcut..." dedi.

Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan, tam 17 gol atıp sadece 1 gol yiyen İngiltere'de Jadon Sancho ve Dominic Calvert-Lewin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.Son oynadıkları ve 4-0 kazanılan Andorra maçında sarı kart gören Tyrone Mings de cezası sebebiyle Polonya karşısında forma giyemeyecek.TD Gareth Southgate'in "John Stones & Harry Maguire" stoper ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.Sezonu Manchester City'de bile açamayan Phil Foden'ın yokluğunda Jack Grealish ilk 11'de yer alacaktır. Kaptan Harry Kane'in hücumdaki en büyük yardımcısı şüphesiz Raheem Sterling olacak.Southgate orta alanda EURO 2020'den beri kullandığı "Declan Rice & Kalvin Phillips" ikilisinden vazgeçmez. Mason Mount da hem onlara yardım eder, hem de hücuma destek verir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya son 8 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İngiltere son 11 maçın 9'unda gol yemedi. (8 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!%36'lık kesim kadro kalitesi ve gruptaki üstün oyunuyla İngilizlerden, Varşova'da da 3 puan bekliyor.%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

