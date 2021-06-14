Polonya - Slovakya maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

- İki takım arasında son 10 yılda oynanan 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 E Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Polonya kazanır" oldu! %40'lık kesim Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya'dan, Marek Hamsik ve arkadaşları karşısında galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.