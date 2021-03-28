Popovich 1300. galibiyetini aldı!

Tecrübeli çalıştırıcı Gregg Popovich dün gece 1300. galibiyetini alarak NBA tarihine geçti.

28 Mart 2021 Pazar - 11:57
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Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Spurs sahasında Bulls'u ağırladığı maça hızlı başladı ve rahat bir galibiyet aldı.
 
Spurs'te Jakob Pöltl 20, DeMar DeRozan 17, Derrick White 16 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
 
Bulls'ta Nikola Vucevic'in 21 ve Zach LaVine'nin 18 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
 
Spurs'ün aldığı bu galibiyet ile başantrenör Popovich NBA tarihine geçti. Popovich, lig kariyerinde 1300. galibiyetini aldı ve bu sayıya ulaşmayı başaran üçüncü başantrenör oldu.
 
Lenny Wilkens (1332) ve Don Nelson (1335) daha önce bu sayıya ulaşan isimler olmuşlardı.
 
Lider Jazz evinde galip
 
Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi.
 
Jazz'da 4 dakika oyunda kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova sayı bulamazken Donovan Mitchell 35 sayıyla oynadı.
 
76ers deplasmanda mağlup
 
Doğu Konferansı'nın lideri Philadelphia 76ers deplasmanda Los Angeles Clippers'a 122-112 mağlup oldu.
 
76ers'ta 12 dakika süre alan Furkan Korkmaz sayı bulamazken Tobias Harris'in 29 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
 
Sonuçlar
 
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 107-129
 
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 96-102
 
Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-92
 
San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 120-104
 
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 112-103
 
Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 94-111
 
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 126-110
 
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 122-112
 
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 100-98

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Etiketler: popovich nba
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