Portekiz - Almanya: 2-4

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya ve Portekiz kozlarını paylaştı. Almanya 1-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı. Portekiz 2 golü kendi kalesine attı.

19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:07
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya ve Portekiz kozlarını paylaştı. Almanya maçı 4-2 kazandı.
 
Allianz Arena'da Almanya'nın gollerini 35. dakikada kendi kalesine Dias, 39. dakikada kendi kalesine Raphael Guerreiro, 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens kaydetti. Portekiz'in gollerini 15. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Jota attı.
 
Almanya bu sonuçla puanını 3 yaparken Portekiz 3 puanda kaldı.
 
PORTEKİZ - ALMANYA: 2-4
 
GOL: 15' Ronaldo 67' Jota (Portekiz) 35' Dias (K.K) 39' Raphael Guerreiro (K.K) 51' Havertz, 60' Gosens(Almanya)

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