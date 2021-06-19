Portekiz - Almanya: 2-4

19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:07
2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya
ve Portekiz
kozlarını paylaştı. Almanya maçı 4-2 kazandı.
Allianz Arena'da Almanya'nın gollerini 35. dakikada kendi kalesine Dias, 39. dakikada kendi kalesine Raphael Guerreiro, 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens kaydetti. Portekiz'in gollerini 15. dakikada Ronaldo
ve 67. dakikada Jota attı.
Almanya bu sonuçla puanını 3 yaparken Portekiz 3 puanda kaldı.
PORTEKİZ - ALMANYA: 2-4
GOL: 15' Ronaldo 67' Jota (Portekiz) 35' Dias (K.K) 39' Raphael Guerreiro (K.K) 51' Havertz, 60' Gosens(Almanya)