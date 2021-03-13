Portekiz basını Rosier deyip yıkılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Başakşehir 'i 3-2 mağlup ederken Valentin Rosier, takımının son golünün asistini yaptı. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkartan Rosier, Portekiz 'de de manşetleri süsledi.

Bonservisi Spor ting'de bulunan ve sene sonu Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Fransız sağ bek, performansıyla Portekiz'de gündemde kalmayı yine başardı.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken 'Rosier, Türkiye'de parlamaya devam ediyor!' başlıkları atıldı. 24 yaşındaki oyuncunun 5. asistini yaptığını hatırlatan Portekizliler, Beşiktaş'ın galibiyetinde Rosier'in performansının etkili olduğunu belirtti.

'MAÇLARIN KADERİNİ BELİRLİYOR'