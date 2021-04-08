Porto-Chelsea: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Çeyrek Final heyecanı Porto-Chelsea karşılaşmasıyla devam etti.

Son 16 turunda İtalyan devi Juventus 'u kupa dışına iten Porto, İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Topu maç boyunca Chelsea'ye bırakan Porto, karşılaşma boyunca net pozisyonları bulan taraf olsa da Chelsea karşılaşmayı Mason Mount'un 32. dakikada attığı golle 1-0 devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının son anlarında da Ben Chilwell ile gol bulan Chelsea, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçı öncesinde Chelsea, büyük bir avantaj elde etti.