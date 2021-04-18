PSG 90+5'te hayata döndü!

PSG, evinde St Etienne'i 3-2 yendi ve Lille ile puan farkını 1'e indirdi.

18 Nisan 2021 Pazar - 16:56
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir - Fenerbahçe! İlk 11'ler belli oldu Juventus 2 hafta kazandı 3.hafta yine kaybetti! 12 dev kulüpten UEFA'ya büyük rest Arsenal 90+2'de Fulham'ı kahretti Milan Genoa'yı affetmedi! 2-1

PSG - Saint-Etienne maçından inanılmaz şeyler oldu. Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada Saint-Etienne'i konuk etti. Mücadeleyi PSG 3-2 kazandı.
 
Saint-Etienne 78. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. PSG'de sahneye çıkan Mbappe 79 ve 87.(penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.
 
Saint-Etienne 90+2'de Romain Kamouma'nın golüyle eşitliği yakaladı. Herkes maç 2-2 bitecek diye düşünürken Icardı 90+5'te attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi.
 
ZİRVEDE PUAN DURUMU
 
Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, 70 puanla lider. PSG'nin 69 puanı bulunuyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: psg st etienne
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer patlaması!  'Git kim yazdıysa onunla konuş' Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer patlaması!  'Git kim yazdıysa onunla konuş'
Fenerbahçe şampiyon olursa üç flaş transfer hazır! Marega, Giroud, Benteke...Fenerbahçe şampiyon olursa üç flaş transfer hazır! Marega, Giroud, Benteke... Sergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güleSergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güle Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden!Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.