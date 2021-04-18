PSG 90+5'te hayata döndü!

18 Nisan 2021 Pazar - 16:56
PSG - Saint-Etienne maçından inanılmaz şeyler oldu. Fransa
Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada Saint-Etienne'i konuk etti. Mücadeleyi PSG 3-2 kazandı.
Saint-Etienne 78. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. PSG'de sahneye çıkan Mbappe 79 ve 87.(penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.
Saint-Etienne 90+2'de Romain Kamouma'nın golüyle eşitliği yakaladı. Herkes maç 2-2 bitecek diye düşünürken Icardı 90+5'te attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz
, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, 70 puanla lider. PSG'nin 69 puanı bulunuyor.