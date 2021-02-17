PSG Barcelona'yı darmadağın etti

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçında Fransız devi PSG, Barcelona'yı 4-1 yendi.

17 Şubat 2021 Çarşamba - 7:41
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Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona evinde Paris Saint Germain'i konuk etti. Müsabakayı PSG 4-1 kazandı.
 
PSG'de golleri 32., 65. ve 85. dakikalarda Mbappe, 70. dakikada Kean kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise penaltıdan 27. dakikada Messi attı. 
 
Messi, bu golüyle 2004'ten 2021'e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı ve Raul'ün rekoruna ortak oldu.  
 
PSG, Metz'in ardından tam 37 yıl sonra Barcelona'yı İspanya'da yenen ilk Fransız takımı oldu.
 
PSG rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Devler Ligi'nde rövanş maçları 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
 
İLK 11'LER
 
Barcelona: Ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann
 
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

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Etiketler: barcelona psg şampiyonlar ligi
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