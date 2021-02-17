PSG Barcelona'yı darmadağın etti

PSG'de golleri 32., 65. ve 85. dakikalarda Mbappe, 70. dakikada Kean kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise penaltıdan 27. dakikada Messi attı.

Messi, bu golüyle 2004'ten 2021'e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı ve Raul'ün rekoruna ortak oldu.

PSG, Metz'in ardından tam 37 yıl sonra Barcelona'yı İspanya 'da yenen ilk Fransız takımı oldu.

PSG rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Devler Ligi'nde rövanş maçları 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Lenglet, Dest, Alba, de Jong, Sergio, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann