PSG - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Alexander Sörloth'un 90+2'de attığı golle Avrupa'ya veda eden ve prestij maçına çıkacak olan Başakşehir, Parc des Princes'ta PSG'ye konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

08 Aralık 2020 Salı - 9:35 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 9:37
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Fransa Ligue 1'de sezona 2 yenilgiyle başlayan PSG, sonrasında üst üste 8 galibiyet elde etti ancak son 7 resmi maçının sadece 4'ünü kazanabildi. Yine de Manchester deplasmanından 3 puanla dönmek Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda düğümü son maça bıraktı. RB Leipzig, Manchester United ve PSG 9'ar puanla son maçlara giriyor... Fransız devinde Bernat, Icardi ve Sarabia sakat. Kimpembe'nin durumu maç saati netleşecek. TD Thomas Tuchel'in forvet hattını "Mbappe, Kean, Neymar" üçlüsünden oluşturması bekleniyor.
RB Leipzig formasıyla bu sezon ilk resmi golünü 90+2'de Başakşehir'e atan Alexander Sörloth, Devler Ligi'ndeki temsilcimizin Avrupa'ya vedasının altını imzaladı ve turuncu-lacivertliler Paris'te prestij maçına çıkacak. Skrtel cezalı, Caiçara sakat. Mehmet Topal ve Bolingoli'nin durumları maç saati netleşecek. Deplasman kafilesi açıklanmadı ancak sosyal medya hesabından paylaşılan son fotoğrafta Visca ve Epureanu yer almamış. İki tecrübeli isim son lig maçında da oynatılmamıştı. TD Okan Buruk; "Hangi ilk 11 sahada olursa olsun, tüm oyuncularıma güveniyorum..." dedi.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- PSG'nin son 8 resmi maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti, 5'inde ise "en az 4 gol" izledik.
- Başakşehir'in son 8 resmi maçında "karşılıklı goller" oldu.
- Başakşehir, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 deplasman maçının 7'sini kaybetti. (2 galibiyet)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Devler Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İlk Yarı 1.5 ÜST" oldu! %15'lik kesim "PSG Kazanır" tercihinin kapalı olduğu maçta ilk yarıdan en az 2 gol olmasına yönelmiş durumda... %11'lik kesim ise "3.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 4 gol çıkmasını bekliyor.
 

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Etiketler: PSG Başakşehir misli
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