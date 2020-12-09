PSG - Başakşehir: 5 - 1

09 Aralık 2020 Çarşamba - 20:51
| Son Güncelleme : 09 12 2020 - 22:05
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir
, Fransız ekibi PSG ile kozlarını paylaşıyor. 14. dakikada ertelenen mücadele aynı ilk 11'lerle kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam deplasmanda PSG'ye konuk olan temsilcimiz Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu tarafından yapılan ırkçı saldırının ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tutmuş ve maça çıkmama kararı almıştı. Mücadele UEFA
'nın kararıyla bu akşama ertelenmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
62' GOL! PSG, Mbappe'nin golüyle 5-1 öne geçti!Gol - Kylian Mbappé
57'
GOL! Mehmet Topal
topu ağlara gönderiyor! Skor 4-1 oldu! İrfan Can'ın şutunda Mehmet Topal'a çarpan top yön değiştirerek kaleci Navas'ı yanılttı.Gol - Mehmet Topal
52'
PSG takımı bu kez Di Maria'yla tehlike yarattı. Arjantinli futbolcunun ceza alanı içindeki vuruşu Hasan
Ali'ye çarparak kornere çıktı.
50' GOL! Neymar'ı durduramıyoruz! Brezilyalı futbolcu takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.Gol - Neymar
40' GOL! Bakker'in golü iptal edildi ve penaltıya çevrildi. Kylian Mbappe takımı adına penaltıyı gole çeviriyor. Skor 3-0.Gol - Kylian Mbappé
38'
GOL! Neymar bir kez daha sahneye çıktı ve Paris
Saint-Germain'i 2-0 öne geçirdi!Gol - Neymar
33' Mbappe ceza alanı içinde Mert'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fransız futbolcu penaltı bekledi ancak pozisyon için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
28' PSG atağında Mbappe'nin pasında Neymar ceza alanı içine girdi. Son anda ayak koyan kaleci Mert tehlikeyi savuşturdu.
21' GOL! Neymar Paris St Germain takımını öne geçiren golü atıyor. Ponck'tan sıyrılan Neymar ceza yayı üzerinden uzak köşeye klas bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı.Gol - Neymar
18' Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Fransız futbolcunun ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şut kaleyi bulmadı.
16' Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı! Ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta çıktı. Şutu çeken isim yine Fredrik Gulbrandsen...
15' İlk tehlikeli atak Başakşehir'den geldi. Gulbrandsen bir anda PSG savunmasının arkasına sarktı. Ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı. Navas üzerine gelen topu önlemeyi başardı.
14' 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle iki takımın sahaya çıkmama kararı almasının ardından ertelenen PSG - Başakşehir maçı, 14. dakikadan itibaren 20:55'te tekrar başladı.
İLK 11'LER
Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli
DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?
Dün akşam saat 23:00'da başlayan müsabakanın henüz 13. dakikasında maçın 4. hakemi Pierre Webo'nun kırmızı kartla oyundan atılmasını istedi. Ovidiu Hategan, Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterdi. Olay bu dakikadan sonra çileden çıktı. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Saha kenarı bu dakikadan itibaren karışırken en büyük tepki Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'li futbolcular maça çıkmama kararında anlaşırken PSG'li futbolcularda yaşanan bu skandalın ve ırkçı söylemlerin ardından maça çıkmama kararı aldı.