PSG - Başakşehir: 5 - 1

İLK 11'LER

Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

DÜN AKŞAM NE OLMUŞTU?

Dün akşam saat 23:00'da başlayan müsabakanın henüz 13. dakikasında maçın 4. hakemi Pierre Webo'nun kırmızı kartla oyundan atılmasını istedi. Ovidiu Hategan, Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterdi. Olay bu dakikadan sonra çileden çıktı. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Saha kenarı bu dakikadan itibaren karışırken en büyük tepki Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'li futbolcular maça çıkmama kararında anlaşırken PSG'li futbolcularda yaşanan bu skandalın ve ırkçı söylemlerin ardından maça çıkmama kararı aldı.