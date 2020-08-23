PSG - Bayern Münih: 0 - 1

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi 'nde kupa sahibi belli oluyor. İki dev Paris Saint Germain ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor.

Benfica'nın Luz Stadı'nda saat 22.00'de başlayan dev finalin hakemi ise Daniele Orsato...

MAÇTAN DAKİKALAR

Sağ kanattan gelen ortada arka direkte kendini unutturan Coman, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.Gol - Kingsley Coman

56' Süle, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Niklas Süle 53' Hakem, Orsato, Paredes'e itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.Sarı Kart - Leandro Paredes 52' Hakem Orsato, Gnabry'e, Neymar'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gösterdi.Sarı Kart - Serge Gnabry 48' Bayern Münih takımı Alphonso Davies ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Alphonso Davies tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

45' Müsabakanın ilk yarısı sona erdi! 45' PSG çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı! Bayern savunmasının hatası ile ceza sahasında topla buluşan Mbappe, Di Maria ile verkaç yaptı. Bomboş durumda vuruşunu yaptı. Yerden cılız gelen topu Neuer kontrol etti.

40' Kimmich'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe süzülen topa Goretzka'dan önce Marquinhos dokundu. 35' Coman sol çaprazdan iki rakibini oyundan düşürüp, topu altıpasa doğru havalandırdı. Top kaleci Navas'ta kaldı. 31' Navas kalesinde devleşti! Sağ kanattan yapılan ortada Lewandowski yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Navas topu çeldi. Seken topu da kontrol etmeyi başardı.

29' Neymar'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Herrera uzaklardan sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti. 28' Davies rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Alphonso Davies 25' Sakatlanan Boateng yerini Süle'ye bıraktı.Jérôme Boateng - Niklas Süle

21' Direkten döndü! Lewandowski'nin ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. 18' Never son anda çıkardı! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Neymar dar açıdan vuruşunu yaptı. Neuer topu çeldi. Seken topu Neymar çizgi üzerinde içeriye çevirmek istedi. Neuer bir kez daha geçit vermedi. 16' PSG gole yaklaştı! Tek topla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Bu kez Kimmich geçit vermedi. 14' İlk tehlike! Sol kanattan gelişen PSG atağında Mbappe'nin topuk pasıyla topla buluşan Bernat topu içerye çevirdi. Topla buluşan Mbappe'Nin vuruşunda Boateng topun kaleye yönelmesine izin vermedi. 12' SG savunmadan çıkmak isterken bir top kaybı daha yaşadı. Topu kapan Thiago, Coman'ı gördü. Coman çalımlarla savunmayı göbekten delmek istedi. Ama PSG savunması geçit vermedi.

9' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Neymar'ın arka direğe doğru yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı. 6' Thiago ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde üstten auta gitti. 5' Bayern Münih, ön alanda baskı yaparak PSG savunma ve orta sahasının topu Neymar ile Mbappe'ye aktarmalarını önlemeye çalışıyor. 3' Kimmich'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. 1' Dev maç hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER:

PARİS SAİNT GERMAİN: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAYERN MÜNİH: Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry, Lewandowski