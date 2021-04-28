PSG'den Lionel Messi'ye 2+1 yıllık sözleşme

Barcelona ile yollarını ayırmayı düşünen Messi'ye Fransız devi PSG'den 2+1 yıllık sözleşme teklif edildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 7:39 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 7:41
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Lionel Messi yarışı iyice kızıştı. Dünyaca ünlü yıldız için gündeme flaş bir iddia var. TNT Sports Brasil'den Marcelo Bechler'in paylaştığı bilgiye göre Messi için Fransa devi PSG 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.
 
Sezon başında takımdan ayrılmaya çok yaklaşan ve bu yıl bitecek sözleşmesinin ardından Manchester City, PSG ve MLS takımları ile anılan süper starın geleceği merak konusu...
 
Barcelona ile şampiyonluğa koşuyor
 
2021 yılında önemli bir çıkış yapan Messi, Barcelona ile hem Kral Kupası'nı kazandı hem de şampiyonluk iddiasını oldukça arttırdı. Laporta'nın başkan olmasından sonra takımda kalabileceği konuşlan Messi geçtiğimiz günlerde ABD'de ev satın almıştı.
 
La Liga'nın 12. haftasında Cadiz'e 2-1 mağlup olan Katalan ekibi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan Barça, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Barcelona'nın bu başarısında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin payı oldukça yükseksek. Messi, 22 maçlık seride 21 gol atıp 9 asist yaptı.

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Etiketler: messi psg barcelona
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