PSG'den Sergio Ramos bombası

01 Ocak 2021 Cuma - 14:37
Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkisini derinden hisseden Real Madrid
'de ilk büyük ayrılık sezon sonu yaşanacak...
Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Sergio Ramos, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
İspanyol spor
sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız devi PSG'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid
'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle Ramos'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.