PSG'den Sergio Ramos bombası

Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Sergio Ramos PSG ile flört halinde...

01 Ocak 2021 Cuma - 14:37
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Corona virüsü pandemisinin ekonomik etkisini derinden hisseden Real Madrid'de ilk büyük ayrılık sezon sonu yaşanacak...
 
Eflatun-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Sergio Ramos, kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
 
İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız devi PSG'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
 
PSG'NİN TEKLİFİ CAZİP GELDİ
 
PSG'nin 3 yıllık sözleşme teklifinin, Real Madrid'in teklifine oranla daha cazip olduğu ve bu nedenle Ramos'un da PSG'ye gitmeye karar verdiği öne sürüldü.
 

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Etiketler: sergio ramos psg
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