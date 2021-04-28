PSG-Manchester City maçında canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Son 3 lig maçında fire vermeyen PSG, milli oyuncularımızın sürüklediği Lille ile amansız bir şampiyonluk yarışına girmiş durumda. Devler Ligi'nde ise geçen sezon finalde kaybettikleri Bayern Münih'i eleyip yarı finale çıkmayı başardılar. Metz karşısında maçı tamamlayamayan Kylian Mbappe'nin önemli bir sorunu yok. TD Mauricio Pochettino, Juan Bernat dışında tam kadro maça çıkacaklarını belirtti. Basın toplantısında Pochettino'ya eşlik eden Neymar Jr; "Manchester City'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bizzat, kendim, buna sizin sözünü veriyorum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım..." açıklamasında bulundu. Neymar ve Mbappe'ye hücumda Angel Di Maria eşlik edecek.

Son olarak geçtiğimiz pazar günü İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'ı yenerek şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, Premier Lig 'de de 33 hafta sonunda 10 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Takımda göze çarpan önemli bir eksik yok. TD Pep Guardiola, Tottenham karşısında son anlarda kenara gelen Kevin De Bruyne'nin hazır durumda olduğunu açıkladı. İspanyol teknik adamın "Mahrez, De Bruyne & Foden" üçlüsü önünde Bernardo Silva hücum hattıyla maça başlaması bekleniyor. Guardiola; "Johan Cruyff'tan oyundan zevk almayı öğrendim. Sorumluluğumun farkındayım ve bu baskı bana keyif veriyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşınızda sıradan oyuncular olmasını bekleyemezsiniz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin son 6 resmi maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester City'nin son 10 resmi maçının 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Pochettino ile Guardiola daha önce 18 kez karşı karşıya geldi. Pochettino'nun sadece 3 galibiyeti var. (10 Guardiola galibiyeti - 5 beraberlik)

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