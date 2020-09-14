PSG, Marsilya'ya yıkıldı! 5 kırmızı kart...

Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'ya 1-0 mağlup olurken maç sonu çıkan tartışma sonrası 5 kırmızı kart çıktı. Öte yandan maçta toplamda 14 sarı kart gösterildi. Maç sonu ise karşılıklı demeç savaşları yaşandı. Olaylarla ilgili Galatasaray - Fenerbahçe benzetmesi dikkat çekti.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 1:31
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Ligue 1'deki ilk maçında Lens'e deplasmanda 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya'ya da aynı skorla boyun eğdi.
 
Ligue 1'de ilk maçını Lens deplasmanında 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain, evinde Marsilya karşısında da puan alamadı.
 
Fransız devi, 31. dakikada Florin Thauvin'in golüyle sahasında Marsilya'ya 1-0 mağlup olarak sezonun ilk iki haftasında üst üste ikinci yenilgisini aldı.
 
Öte yandan maçın ardından çıkan tartışma sonrasında PSG'den Kurzawa, Neymar ve Paredes, Marsilya'dan da Amavi ve Benedetto kırmızı kart gördü. Maç 5 kırmızı kartla tamamlandı.
 
Oynadığı iki maçta puanın yanı sıra gol de bulamayan Paris Saint-Germain en son 1984-85 sezonunda ligdeki ilk iki maçını kaybetmişti.

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