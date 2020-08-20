PSG'nin hedefi Çağlar Söyüncü

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'ye Barcelona'nın ardından PSG de talip oldu. Fransız devinin Çağlar için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 10:55 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 11:33
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Premier Lig'de bu sezon Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Milli stopere İspanyol devi Barcelona'nın ardından Paris Saint-Germain de talip oldu.
 
Ajansspor'un derlediği habere göre; Çağlar ile ciddi şekilde ilgilenen Fransız devinin, önümüzdeki günlerde Leicester Cirt ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Leicester City, 24 yaşındaki futbolcu için 65-70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlerken, PSG'nin bu rakamlara yakın bir teklifte bulunacağı ifade edildi. Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 42 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
 
 
 
 
 

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