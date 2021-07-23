PSV'den açıklama! 'İncelenecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında PSV’nin Galatasaray ’ı konuk ettiği mücadelede tribünlerde yaşanan olaylar için araştırma başlatıldı.

PSV Eindhoven kulübünden yapılan açıklamada, kamera kayıtları başta olmak üzere tüm detayların emniyet birimleriyle inceleneceği bildirildi.