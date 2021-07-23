PSV'den açıklama! 'İncelenecek'

PSV - Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgile açıklamada bulunan Hollanda kulübü "Tribünlerde yaşananlar kamera kayıtları başta olmak üzere tüm detayların emniyet birimleriyle incelenecek' ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2021 Cuma - 15:28
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UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında PSV’nin Galatasaray’ı konuk ettiği mücadelede tribünlerde yaşanan olaylar için araştırma başlatıldı.
 
PSV Eindhoven kulübünden yapılan açıklamada, kamera kayıtları başta olmak üzere tüm detayların emniyet birimleriyle inceleneceği bildirildi.
 
Bazı PSV taraftarlarının kombinelerinin Galatasaraylılara satıldığını aktaran Hollanda kulübü şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray ile oynadığımız maçın ilk yarısında çıkan olaylarla ilgili araştırma yapıyoruz. Normal kuralda Galatasaray taraftarlarına bilet satımı yasaklanmıştı. Ancak bazı PSV taraftarlarının kombinelerini Galatasaray taraftarlarına sattığını tespit ettik. Şimdi kombine sahiplerini tespit edeceğiz.” (Skorer)

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Etiketler: psv galatasaray
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