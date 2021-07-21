PSV maçından sonra Berkan Kutlu Galatasaray'da

Galatasaray Alanyaspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:58
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in özel isteğiyle transfer radarına giren ve anlaşma sağlanan Berkan Kutlu, resmi imza için kafilenin geri dönmesini bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven deplasmanı sonrası 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele yapmaya hazırlanıyor.
 
Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek. Orta sahada hem defansif olarak hem de merkezde iki yönlü oynayabilen Berkan, Terim'in rotasyonda düşündüğü isimlerden. Ancak oyuncuyu yakından tanıyanlar, Berkan'ın kısa sürede Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden olacağına inanıyor.

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Etiketler: berkan kutlu galatasaray
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