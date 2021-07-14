PSV'ye taraftar şoku! İzin çıkmadı

PAOK ile Cim Bom provası

PSV, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşmanın provasını ise yarın yapacak. Yunan ekibi PAOK'u sahasında misafir edecek Hollanda ekibi, hem sarı kırmızılılarla yapacağı maçın hem sportif hazırlığını hem de tribünde 23.500 seyircisi ile stadyumda saha dışının hazırlığını gerçekleştirecek.