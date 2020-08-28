Quaresma Altay ile anlaştı

28 Ağustos 2020 Cuma - 8:19
Uzun yıllar Beşiktaş
forması giydikten sonra geçen sezonu Kasımpaşa
'da tamamlayan ünlü Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, TFF 1.Lig ekibi Altay
ile anlaşmaya vardı. Spor
Arena'nın haberin göre anlaşma tamamlandı.
Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ise gündüz saatlerinde TRT
Spor'a telefonla bağlanmış ve Quaresma transferi ile ilgili olarak "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı