Quaresma'dan bir transfer daha

Portekizli yıldız Ricardo Quaresman Rus ekibi Krylya Sovetov ile anlaşmak üzere.

09 Haziran 2021 Çarşamba - 9:30
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Kariyerine ülkesi Portekiz'de devam eden Ricardo Quaresma'nın Rusya yolcusu olabileceği ileri sürüldü.
 
İddialara göre Quaresma'nın Krylya Sovetov'un oyuncuya teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Krylya Sovetov'da forma giyen Quaresma'nın takım arkadaşı Ricardo Alves aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Sovetov'un Lokomotiv ile oynadığı maç öncesinde takıma moral konuşması yaptığı belirtiliyor.
 
Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'da oynayan Ricardo Quaresma, geçen sezon başında Vitoria Guimaraes'e imza atmış ve sezon boyunca çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist üretmişti.

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Etiketler: Krylya Sovetov quaresma
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