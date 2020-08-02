Quaresma'ya Marsilya talip oldu

Kasımpaşa'dan ayrılarak serbest kalan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya, Fransız devi Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.

02 Ağustos 2020 Pazar - 11:08 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 11:36
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Son olarak Kasımpaşa'da oynayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.
 
Fransa basınındaki haberlere göre; Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'nın transfer listesine girdi.
 
TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
 
Marsilya'nın hocası Andre-Vilas Boas'ın onay vermesi halinde bu transferin biteceği belirtilirken; Fransız ekibinin taraftarları, sosyal medyada Quaresma'nın transferini istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı.
 
İkinci Beşiktaş kariyerinden sonra Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinin formasını 26 kez giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. 
 

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Etiketler: Quaresma Kasımpaşa Marsilya
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