Quincy Promes gözaltına alındı

Ajax'ın yıldız futbolcusu Quincy Promes'i bir akrabasını bıçaklama sebebiyle gözaltına aldılar.

13 Aralık 2020 Pazar - 15:38
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Hollanda, Ajax forması giyen Quincy Promes'in bir akrabasını bıçakladığı için gözaltına alındığı haberiyle sarsıldı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından De Telegraaf, temmuz ayında bir aile partisine katılan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bir akrabası ile tartıştıktan sonra o kişiyi bıçakla yaraladığını yazdı. Akrabanın beyanından yola çıkan polis, Promes'i gözaltına aldı ve yıldız futbolcunun en az 3 gün gözetimde tutulacağı ifade ediliyor.
 
Bu arada Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun suçu kesinleşirse, 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.
 
Bu sezon Ajax formasıyla toplam 17 maçta görev alan Promes, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasıyla 40 maça çıkarken, 7 de gol attı.
 

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Etiketler: Quincy Promes ajax
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