R.Betis ve Lyon Larin'in peşinde

Beşiktaş'la yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Cyle Larin'e Real Betis ve Lyon talip oldu.

09 Ekim 2021 Cumartesi - 10:43
İLGİLİ HABERLER
Gremio Josef de Souza'yı istedi! Ahmet Nur Çebi 'kapım açık' demişti! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş'ta Kaan Ayhan defteri yeniden açılıyor Beşiktaş yönetiminden Vida'ya 2 yıllık yeni sözleşme Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Siyah-Beyazlı yönetimin yeni sözleşme için teklif ettiği 1 milyon 650 bin Euro’luk maaş teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro’da ısrarcı olan Cyle Larin’e talip çıktı.
 
Tecrübeli hücumcu için İspanya’dan Real Betis ve Fransa’dan Lyon’un girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İdarecilerin, anlaşma sağlanamaması halinde Larin’i devre arasında elinden çıkarabileceği kaydedildi.
 
Golcü futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: larin real betis lyon
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ın 100.yıl kadrosundaydı! Lucescu'nun prensini görenler hayrete düşüyor! Şimdiki hali çok şaşırttı Beşiktaş'ın 100.yıl kadrosundaydı! Lucescu'nun prensini görenler hayrete düşüyor! Şimdiki hali çok şaşırttı
Aziz Yıldırım 2015'te açıklamıştı haklı çıktı! Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay sözler!Aziz Yıldırım 2015'te açıklamıştı haklı çıktı! Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay sözler! Galatasaray'da 3 yıldıza transfer teklifi! Fatih Terim isim verdi Burak Elmas operasyonu başlattıGalatasaray'da 3 yıldıza transfer teklifi! Fatih Terim isim verdi Burak Elmas operasyonu başlattı Norveç maçı bitti A Milli Takımın gruptan çıkma ihtimalleri ortaya çıktı! Sosyal medyada Burak Yılmaz öfkesi dinmediNorveç maçı bitti A Milli Takımın gruptan çıkma ihtimalleri ortaya çıktı! Sosyal medyada Burak Yılmaz öfkesi dinmedi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.