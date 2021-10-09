R.Betis ve Lyon Larin'in peşinde

Siyah-Beyazlı yönetimin yeni sözleşme için teklif ettiği 1 milyon 650 bin Euro’luk maaş teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro’da ısrarcı olan Cyle Larin’e talip çıktı.

Tecrübeli hücumcu için İspanya ’dan Real Betis ve Fransa ’dan Lyon’un girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İdarecilerin, anlaşma sağlanamaması halinde Larin’i devre arasında elinden çıkarabileceği kaydedildi.