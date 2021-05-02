Rachid Ghezzal Tomas Müller'i de kıskandırdı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal asist krallığında Müller'i de geride bıraktı.

02 Mayıs 2021 Pazar - 12:58
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Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, ligin geride kalan bölümünde 18 asist ve 5 gollük performans sergiledi. Bu performansıyla da Bayern Münih'li Müller'i geçerek Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu.
 
Süper Lig'de asist krallığında ilk sırada bulunan Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. 28 yaşındaki oyuncu, iki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı.
 
Dün akşam Akintola'nın siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren ters vuruşunda meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderen isim olan Ghezzal, aynı talihsizliği 2-2 biten Ankaragücü maçında da Kulusic'e yaşatmıştı.

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Etiketler: ghezzal beşiktaş müller
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