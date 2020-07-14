Radamel Falcao’nun bileti kesildi

Galatasaray'da flaş son dakika gelişmesi. Younes Belhanda’dan sonra Radamel Falcao’nun da bileti kesildi. Fatih Terim’in isteğiyle, Kolombiyalı golcü satış listesine eklendi. 34 yaşındaki futbolcuyla MLS kulüplerinden Inter Miami ilgileniyor. Yönetim resmi teklifi bekliyor.

14 Temmuz 2020 Salı - 11:26
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Bir yıldız daha Galatasaray’la yol ayrımına geldi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünyanın en önemli forvetlerinden Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi. Teknik patron Fatih Terim de yeni sezondaki kadro yapılanması doğrultusunda tecrübeli santrforla yolları ayırma kararı aldı. Satış listesine eklenen Kolombiyalı yıldızla MLS kulüplerinden Inter Miami ilgileniyor.
 
Galatasaray’da 7 milyon Euro’ya yakın yıllık kazancı olan Falcao için senelik 6 milyon Dolar’ı gözden çıkarmış durumdalar. Sarı- Kırmızılı yönetim, mutabakat için artık resmi teklifin gelmesini bekliyor.
 
O da çok üzüldü, ama...
 
Büyük bir heyecanla Türkiye’ye gelen, ancak istikrar sağlayamayan Falcao da beklentileri karşılayamadığı için çok üzgün. Yakın çevresine dert yanan tecrübeli golcünün, “Sezon başı hazırlık dönemi geçiremedim. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Bir an önce sahada olmak, gollerimle taraftara sarılmak istiyordum ama bu heves sakatlığı beraberinde getirdi. İnsanları hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm” dediği öğrenildi.
 
12 milyon Euro tasarruf
 
Böylece Belhanda’dan sonra Terim’in gözden çıkardığı yıldızlar listesine giren ikinci isim Falcao oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp bu iki oyuncuyla da yolları ayırabilirse, yıllık 12 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlamış olacak.
 
Ayrıca 10-12 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi de var. Bu para da transfer çalışmalarında kullanılacak.

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