Radamel Falcao'ya şok! Kadroya alınmadı

Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu kadroya almadı.

11 Haziran 2021 Cuma - 8:47
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Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Copa America için kadrosuna açıkladı ve Galatasaray'ın 35 yaşındaki golcüsü Radamel Falcao dışarıda kaldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Falcao, çıktığı 17 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Yıldız forvet, Kolombiya A Milli Takım formasını ise 89 maçta giydi ve 34 kez ağları sarstı. Kolombiya, Copa America'da Brezilya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile aynı grupta bulunuyor.

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Etiketler: falcao galatasaray
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