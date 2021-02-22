Radikal teklif! 'Yabancı hakemler gelsin'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi, Türkiye'deki futbol gündemiyle ilgili soruları yanıtladı. Ahmet Nur Çebi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaların satırbaşları;

"DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor" diye açıklama yaptı. Siz de Nihat Bey'i arıyor musunuz?

Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum.

"SİYASETİN FUTBOL ÜZERİNDE ETKİSİ YOK"

Sizce siyasetin futbola etkisi var mı?

Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor.

AHMET BEY KULÜPLER BİRLİĞİ'NE BAŞKAN SEÇİLDİNİZ. FUTBOLDA GERİLİMİN YÜKSEK OLDUĞU BİR SÜREÇTE BU GÖREVDE BULUNMAK ZOR OLMALI?

Babam spor a çok önem veren biriydi, bizi de böyle yetiştirdi. Hayatımın önemli bir bölümünde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Kulüpler Birliği başkanı olmam için diğer kulüplerin başkanları çok ısrar etti. 'Ağabey' modeli olarak düşündüler. Ben de kabul ettim. Türk futbolundaki sorunların çözümü için uğraşıyoruz.

KADIN FUTBOLUNU DA ÇOK ÖNEMSİYORSUNUZ...

Beşiktaş diğer kulüplere oranla kadın futboluna biraz daha önem veriyor. Kadınlarımız hayatın her alanında daha çok olmalı. 8 Mart'ta da kulüp olarak sürprizimiz var. Şimdi pandemiden dolayı evdeler. Antrenman yapamıyorlar, kasları eriyor sporcuların. Aslında büyük bir tehlike bu durum.

EN GÜÇLÜ KULÜPLER BİRLİĞİ

Beşiktaş bu sezon şampiyon olacak mı sizce?

Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.

"ŞOV AMAÇLI TRANSFERLERE MİLYON EURO'LAR ÖDENMESİNE KARŞIYIM"

Özellikle geçmişte çok büyük transferler yapıyordu kulüpler... Ne diyorsunuz buna?