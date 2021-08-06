Radja Nainggolan bombası!

Beşiktaş'ın orta sahayı güçlendirmek adına yaptığı transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş , geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Inter'in oyuncusu Radja Nainggolan için harekete geçti.

İtalya medyasından Calciomercato'nun bir haberine göre, Nainggolan'ın menajeri Beltrami ile görüşen Beşiktaş, transfer için gereken adımları atmaya hazırlanıyor.

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