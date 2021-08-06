Radja Nainggolan bombası!

İnter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan için Beşiktaş devreye girdi.

06 Ağustos 2021 Cuma - 11:55
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Beşiktaş'ın orta sahayı güçlendirmek adına yaptığı transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Inter'in oyuncusu Radja Nainggolan için harekete geçti.
 
İtalya medyasından Calciomercato'nun bir haberine göre, Nainggolan'ın menajeri Beltrami ile görüşen Beşiktaş, transfer için gereken adımları atmaya hazırlanıyor.
 
2 YILLIĞINA İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU
 
33 yaşındaki Belçikalı Nainggolan'un menajeri 2 yıllığına 3 milyon Euro + bonus istiyor. Nainggolan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. (Sabah)

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Etiketler: nainggolan beşiktaş
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