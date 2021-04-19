Rakamları alt üst etti! Ozan Tufan fırtınası

Dün Başakşehir maçında 2 asist yapan Ozan Tufan galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

19 Nisan 2021 Pazartesi - 10:26
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla göz doldurdu. Mücadeleyi 2-1 galip tamamlayan sarı-lacivertlilerde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asistle farkını konuşturdu. 

Sezonun formda ismi Ozan Tufan, Szalai ve Pelkas'a yaptığı servisler sonrası asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı. Ozan Tufan, Süper Lig'deki 9 asistinin yanında attığı 5 golle takımına katkı sağladı. Sarı-lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ve Rusya ekiplerinin radarında bulunuyor.
 

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Etiketler: ozan tufan fenerbahçe
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