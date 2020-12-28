Rakibe koşarken bir anda yere yığıldı! Skrtel şoku

28 Aralık 2020 Pazartesi - 7:11
Medipol Başakşehir
'in Kasımpaşa
'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyun
dan alınan Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu. Tecrübeli futbolcunun yarın sabah
saatlerinde ameliyata gireceği öğrenildi.
2-2 biten mücadelenin 49'uncu dakikasında sakatlanan Başakşehirli Skrtel, 52'nci dakikada sedyeyle oyun alanını terketmişti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu anlaşıldı. Bugünü evinde geçirecek olan Skrtel'in yarın sabah ameliyat olacağı bildirildi.