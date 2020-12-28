Rakibe koşarken bir anda yere yığıldı! Skrtel şoku

Dün akşam maçın 52.dakikasında sakatlanan Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 7:11
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Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu. Tecrübeli futbolcunun yarın sabah saatlerinde ameliyata gireceği öğrenildi.
 
2-2 biten mücadelenin 49'uncu dakikasında sakatlanan Başakşehirli Skrtel, 52'nci dakikada sedyeyle oyun alanını terketmişti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu anlaşıldı. Bugünü evinde geçirecek olan Skrtel'in yarın sabah ameliyat olacağı bildirildi.
 

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Etiketler: skrtel sakatlık başakşehir
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