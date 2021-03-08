Rakiplerimiz Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika!

08 Mart 2021 Pazartesi - 15:15
17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya
ile Fransa
'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA
2021 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası’nın kura çekimi gerçekleşti.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kura çekiminde Belarus
, Çekya ve Karadağ
ile birlikte 3. torbada yer aldı.
Potanın perileri, gerçekleştirilen kura sonrasında 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol
Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna
Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.