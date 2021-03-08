Rakiplerimiz Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika!

Türkiye, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

08 Mart 2021 Pazartesi - 15:15
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17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi gerçekleşti.
 
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kura çekiminde Belarus, Çekya ve Karadağ ile birlikte 3. torbada yer aldı.
 
Potanın perileri, gerçekleştirilen kura sonrasında 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

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Etiketler: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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