Ramil Guliyev 20.54'lük dereceyle finale çıktı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 20.54'lük dereceyle 200 metrede yarı finale çıktı.

03 Ağustos 2021 Salı - 8:36
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.
 
Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.
 
Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.
 
200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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Etiketler: ramil guliyev
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